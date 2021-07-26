РИАМО - 26 июл. С 1 сентября в Подмосковье родители не должны будут приносить справки в школы по болезни своих детей, теперь учебное учреждение будет автоматически получать информацию о состоянии учеников. Об этом важно проинформировать родителей и учителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сказать, что с 1 сентября бумажную справку родители или дети после болезни в школу приносить не будут, этого просто не нужно. Теперь школа автоматически будет получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, из наших электронных медицинских систем», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что необходимо также проработать, чтобы взрослые люди после выздоровления не ходили лишний раз в поликлинику, а работодатель в электронной системе видел состояние своего сотрудника.

«Очень важно разъяснить родителям, учителям новый порядок оформления больничного. <…> Чтобы не получилось так, чтобы директора или учителя, которые готовятся к учебному году, может, чего-то не услышали, не узнали», - подчеркнул Воробьев. ​

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26 ИЮЛЯ

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