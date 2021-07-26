РИАМО - 26 июл. Самолет Belavia, который летел из Минска в Анталью, совершил посадку в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба аэропорта.

Борт приземлился благополучно в 11:46. Самолет освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки. Пассажиры будут доставлены в терминал.

Аэропорт обслуживает другие рейсы штатно.

По данным СМИ, самолет подал сигнал бедствия. Борт запрашивал посадку в Воронеже, но ему отказали, и он отправился в Москву. У самолета неисправен датчик температуры масла в двигателе.

На борту было 189 пассажиров, 2 пилота и 4 бортпроводника.