РИАМО - 26 июл. С 16 августа родители в Подмосковье смогут получить президентские выплаты на детей к 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Важная мера поддержки, о которой объявил президент (России Владимир Путин – ред.), это единовременная выплата на каждого ребенка от 6 до 18 лет. В Подмосковье ее могут получить родители более 1 млн детей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он уточнил, что деньги начнут поступать с 16 августа. Заявления на выплату уже можно подать на портале госуслуг.
По указу президента РФ, на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет положена выплата в размере 10 тыс. рублей. На выплату также имеют право люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России.
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