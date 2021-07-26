РИАМО - 26 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2 161 случай заражения коронавирусом, с зачала пандемии выявлено 377 445 случаев, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области работает порядка 370 пунктов вакцинации от коронавируса, примерно 30 из них открыты круглосуточно. Медики советуют делать прививку, чтобы не заразиться Covid-19 или избежать проявления тяжелых последствий инфекции.

На минувшей неделе в Московскую область поступила первая партия препарата «Спутник Лайт», а в Серпухове начнут производить вакцину «ЭпиВакКорона».

На данный момент в Московской области сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию. В регионе выполняют 75-80 тыс. прививок от Covid-19 в сутки. От коронавируса привилось уже свыше 2,7 млн человек.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.