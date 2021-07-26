РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Современные таргетные противоопухолевые препараты, а также иммунотерапию применяют в одном из самых новых отделений Московского областного онкологического диспансера в Балашихе - химиотерапевтическом отделении №12, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Онкологическое отделение химиотерапии №12 было сформировано в январе текущего года, его заведующая - Жанна Дроздова. Под ее руководством работают врачи Елена Давыдкина, Елизавета Климова, Виктор Мартынов, Анастасия Некрасова и старшая медсестра Ольга Егорова.

В отделении химиотерапии, в котором расположено 40 коек, получают лечение пациенты с различными формами злокачественных опухолей. Основным методом является полихимиотерапия. Вошло в практику и применение современных таргетных противоопухолевых препаратов, а также иммунотерапии.

Как основной метод химиотерапия назначается при системных злокачественных образованиях, поражающих весь организм. При некоторых онкозаболеваниях химиотерапия может применятся в комплексе с хирургическим лечением и лазерной терапией. При этом химиотерапевтические процедуры могут назначается как до операции, так и после.

В результате такого лечебного комплекса многим пациентам удается продлить жизнь и возвратить здоровье.