РИАМО - 26 июл. В столице задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денег у пенсионерки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что 79-летней жительнице столицы на домашний телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась работником медицинского учреждения. Незнакомка сообщила, что у пенсионерки плохие показатели анализов. Она объяснила, что в клинике мало свободных мест, поэтому лечение нельзя откладывать.

Для этого звонившая попросила в ближайшее время произвести оплату. Опасаясь за свое здоровье, пенсионерка перевела на указанные счета денежные средства размере 570 тысяч рублей. Спустя некоторое время в поликлинике ей сообщили, что с анализами все хорошо. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Грина задержали подозреваемых. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 31 и 54 лет. Одна из них звонила потерпевшей, а вторая снимала денежные средства в банкомате.

Никакого отношения к медицинской сфере злоумышленницы не имели. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.