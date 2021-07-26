РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Фестиваль спортивного кино «Красногорский» в 19 раз откроют в подмосковном Красногорске 2 сентября, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

При поддержке министерства культуры Московской области и администрации городского округа Красногорск со 2 по 7 сентября пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский». Откроется фестиваль в красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».

Участников и гостей ждет «Олимпийская неделя спорта и кино» с авторскими презентациями и мастер-классами, встречами с легендами спорта и кинематографа. Картины-участники киносмотра традиционно будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Подмосковья и Москвы.

Президент фестиваля – легендарная фигуристка, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

С 2013 года в рамках фестиваля представлено более 2 тыс. художественных и документальных фильмов более чем из 60 стран и почти из всех российских регионов. Гостями форума стали кинематографисты 28 стран, организаторы зарубежных кинофестивалей.

Фильмы-победители демонстрировались в режиме нон-стоп на Зимних олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в рамках культурной программы Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В настоящее время идет прием заявок на участие в XIX Международном фестивале спортивного кино «Красногорский». К участию допускаются фильмы спортивной тематики, созданные не ранее 2019 года. Участие в фестивале бесплатное.

Заявки принимаются на сайте фестиваля по следующим категориям: «Игровые полнометражные ленты», «Документальные ленты», «Телевизионные фильмы», «Короткометражные ленты», «Сериалы». Завершится прием заявок 10 августа.