РИАМО - 26 июл. Два главаря преступной банды Михаил Левчук и Михаил Центиу, а также 7 ее членов предстанут перед судом за совершение серии разбойных нападений, хищение оружия, подделку документов, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в 2017 году Левчук и Центиу создали на территории Раменского городского округа вооруженную группу, в которую вошли граждане России и республики Молдовы. Банда была создала для разбойных нападений на частные домовладения.

Действовали они по наводке и практически во всех случаях знали о наличии у потерпевших крупных сумм денег. Преступления совершали в основном ночами, одевшись в камуфляжные костюмы и балаклавы.

«В нескольких эпизодах потерпевшими оказались местные коммерсанты и действующий чиновник, в одном из случаев - жители Саратовской области, которые по подставному объявлению о продаже экскаватора, размещенному в сети интернет, прибыли для его приобретения. В итоге 22 июня 2018 года на АЗС в Раменском городском округе членами банды на семейную пару было совершено разбойное нападение с целью хищения денежных средств в сумме 2,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

В результате с октября 2017 по август 2018 года члены банды совершили на территории Московской и Тульской областей ряд тяжких и особо тяжких преступлений: убийство местного жителя, 11 разбойных нападений на частные домовладения с оружием, а также хищение огнестрельного оружия, угоны транспортных средств и другие преступления.

В ходе расследования в одно производство соединено 24 уголовных дела. Потерпевшими признано 30 человек.