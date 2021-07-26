РИАМО - 26 июл. В Москве за минувшие сутки госпитализировано 848 человек с коронавирусом. Всего за сутки было выявлено 2 629 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

На ИВЛ находятся 537 человек с инфекцией.

Выздоровели от Covid-19 еще 4 580 пациентов. С начала пандемии в Москве вылечились от коронавируса 1 336 194 человека.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- 848 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 537 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 239 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 161 больных. В Москве - 2 629.

- Траты москвичей на услуги общепита снизились на 10% в период новых Covid‑ограничений. На 20–30% снизилась посещаемость кинотеатров, торговых центров и музеев.

- Новый алгоритм для лечения беременных с Covid‑19 ввели в Москве. При необходимости госпитализации беременные получат интенсивное лечение.

- Рестораторы Москвы попросили мэра отменить требование о ношении перчаток. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей.

- Врач предупредила об осложнениях на почки при коронавирусе. Острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из‑за коронавируса.