РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за неделю в подмосковной Балашихе устранили 4 нарушения в содержании контейнерных площадок, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за состоянием и содержанием контейнерных площадок на территории Подмосковья.

За прошедшую неделю сотрудники надзорного ведомства пресекли в Балашихе 4 случая несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок и нарушений уборки прилегающей территории.