РИАМО - 26 июл. На текущей неделе в Подмосковье и столице температура воздуха будет подниматься до 27-29 градусов тепла, начиная со среды, местами пройдут кратковременные дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На этой неделе температура в Московском регионе будет близкой к норме, возможно, на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. В дневные часы температура воздуха составит около 25-27 градусов, а по ночам – 15-17 градусов», - сказал Синенков.

Он добавил, что во вторник температура воздуха составит 27-29 градусов, но со второй половины недели она понизится до 25-26 градусов. Начиная со среды, в регионе прогнозируются кратковременные ливневые дожди. Их интенсивность невысока, но они дадут освежающий эффект.

В целом погода будет комфортной. Ветер будет несильным, его скорость составит 3-8 метров в секунду. ​