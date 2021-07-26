РИАМО - 26 июл. Объем промышленной очистки воды на МЖД за 6 месяцев 2021 года увеличен на 259 тыс. куб. метров, что на 67,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

При этом потребление воды предприятиями железнодорожного транспорта в границах дороги сократилось на 8,6% (201 тыс. куб. м).

Такого результата удалось достичь за счет реконструкции очистных сооружений.

В настоящее время на МЖД действуют 60 хозяйственно-бытовых и ливневых очистных сооружений, 13 из них реконструированы. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в этом году начнется реконструкция очистных сооружений на станции Бекасово в Москве.

Оснащение новым оборудованием позволит увеличить объемы очистки сточных вод, снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Кроме того, реконструированные очистные сооружения автоматизированы, процесс управления ими осуществляется дистанционно, что позволяет экономить человеческие ресурсы.