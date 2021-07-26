РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. На прошедшей неделе пожарные Люберец совершили почти 50 выездов по сигналу тревоги, произошло 4 техногенных пожара, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ «16 отряд ФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Всего за минувшую неделю провели 49 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 4 техногенных и 9 природных пожаров», - сказал Иванов.

По его словам, один техногенный пожар произошел в Дзержинском, в ходе тушения обнаружен труп мужчины. Второй пожар произошел в Котельниках на Новорязанском шоссе у дома 3, в результате пожара пострадавших нет.

«Все 9 природных пожаров произошли в Люберцах, один из них - на территории Лесфонда», - уточнил Иванов.

Глава городского округа Владимир Ружицкий поручил проводить профилактику с населением.

«Нужно наших жителей и предупреждать, и просить, потому что все эти возгорания не сами по себе возникают, а это жители, гости. Пора сейчас летняя, жаркая», - отметил Ружицкий.