РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Спортсменка из городского округа Люберцы Полина Хомякова заняла первое место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике - мемориал В. А. Абрамова состоялись в Долгопрудном. В турнире приняли участие свыше 100 спортсменов со всей России.

«Представительница городского округа Люберцы Полина Хомякова заняла первое место в беге на 1 тыс. м. Ее результат - 2 минуты 52 секунды», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что Хомякова - воспитанница спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы. Тренирует спортсменку Татьяна Ромаданова.