РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. На лесном озере Макеевка в Томилинском лесопарке Люберец неизвестные разместили арт-объект, представляющий смерть с косой и удочкой на лодке, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница поселка Октябрьский Виктория Рябикова.

«Соседка сказала мне, что в парке есть озеро, там купались местные жители несколько лет назад, и предложила его проверить. Я поехала к озеру на велосипеде, но вместо чистого водоема увидела только смерть с косой в озере, заросшем тиной», — сказала Рябикова.

Она добавила, что мимо проходила семейная пара с коляской. Молодые люди рассказали, что впервые увидели арт-объект еще в мае 2021 года — инсталляция сильно напугала их и ребенка.

По словам Рябиковой, данный арт-объект может означать необходимость очистки озера, однако точного замысла инсталляции ни она, ни другие жители поселка не знают.

В 80-90-х годах XX века в искусственном лесном озере Макеевка купались и загорали. Последний городской субботник у водоема проходил в 2017 году. С тех пор он является заброшенным, а местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой его очистить. Но пока озеро остается в плохом состоянии.