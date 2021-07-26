РИАМО - 26 июл. В Московское областное УФАС России обратился гражданин с жалобой на распространение ненадлежащей рекламы о транспортной доступности строящегося ЖК «Инновация», застройщиком которого является ООО «СЗ «Гранель-М», сообщает пресс-служба управления.

В рекламном буклете ЖК «Инновация», строящегося в Одинцовском округе в поселке Новоивановское, указаны временные интервалы до ближайших станций метро и МЦД: пешком, общественным транспортом и на личном автомобиле.

Комиссия Московского областного УФАС России, проверив содержащиеся в рекламном буклете сведения о транспортной доступности ЖК «Инновация», установила, что указанные временные интервалы значительно ниже фактических.

Информация о транспортной доступности и временном интервале, в течение которого можно добраться до транспортного узла, является существенной информацией для потребителей, отсутствие которой способно обмануть их ожидания, сформированные рекламой.

Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям, установленным пунктом 2 части 3 и частью 7 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ЖК «Инновация» ненадлежащей. В соответствии с законом, рекламодатель несет ответственность за нарушение упомянутых требований закона.

Управление выдало компании предписание о прекращении нарушения, также материалы дела переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.3 КоАП.