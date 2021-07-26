С каждым годом перед системой образования встают новые задачи. Как помочь школьникам реализовать свои способности? Как развить талант у ребенка и куда его направить?

Современному школьнику знаний, полученных в рамках школьной программы, становится недостаточно. И на первое место в системе образования выходит индивидуальный подход. Раскрыть потенциал каждого — вот, к чему стремятся современные образовательные учреждения.

В Московской области для поддержки и развития талантливых детей создали образовательный центр. С его помощью школьники региона могут продемонстрировать свои способности, а самое главное — найти единомышленников и поддержку.

Образовательный центр «Взлет» работает в Подмосковье вот уже больше двух лет. Он создан по модели «Сириуса» и функционирует на базе областной гимназии им. Е. М. Примакова. Деятельность «Взлета» ведется по двум направлениям: центр является оператором проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников и реализует бесплатные профильные образовательные программы для школьников 6–11-х классов. Подробнее о работе центра — в материале РИАМО.

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Олимпиады — это просто!

Одно из главных направлений работы центра «Взлет» — популяризация олимпиадного движения. Ежегодно все больше ребят вступают в ряды олимпиадников. Центр работает со школьниками Подмосковья, которые проявили себя на олимпиадах регионального, федерального и международного уровней.

«Наши ребята и педагоги достойно показали себя на Всероссийской олимпиаде школьников — в этом году у сборной Московской области 183 диплома на заключительном этапе. Среди всех регионов мы показали лучший результат по динамике: число победителей и призеров выросло более чем в два раза. Самое главное, что олимпиады стали доступнее, а подготовка к ним — интереснее. Я знаю, что вчерашние школьники уже работают наставниками. Радуют и наши «международники»: из недавних побед — сразу три золота на Азиатской олимпиаде по физике», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Олимпиады позволяют ребятам раскрыть таланты, определиться с интересами и углубиться в изучение школьных предметов.

«Как правило, задания на олимпиадах требуют дополнительной подготовки и нестандартного подхода к решению задач. В Подмосковье большое количество талантливых ребят, и наша задача — помочь им раскрыться. На самом деле олимпиады — это просто! Подать заявку на участие в олимпиадах можно онлайн, буквально в несколько кликов. Это точно того стоит, ведь успех на олимпиаде открывает перед ребятами много новых возможностей», — рассказала руководитель образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

Педагоги центра в своей работе исходят из того, что каждый ребенок талантлив, а задача наставников — выявить и помочь ему развить свои таланты.

Кстати, об этом говорит и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в своей статье «Учеба — это счастье. Как сделать образование в России доступным и качественным независимо от региона». Именно всестороннее развитие талантов и способностей каждого ребенка должно определять образовательную траекторию как в целом в России, так и в каждом отдельном регионе.

Илья Гриценко, выпускник гимназии им. Е. М. Примакова, точно обладает всеми этими качествами. Илья стал победителем Всероссийской олимпиады школьников сразу по трем предметам: по английскому, русскому языку и обществознанию. Он — единственный ученик в истории Московской области, которому удалось завоевать три победы на заключительном этапе ВсОШ.

Илья талантливый, целеустремленный парень, с отличным чувством юмора, как замечают его тренеры. Он по-настоящему раскрывался на олимпиадных сборах в «Сириусе» и «Взлете» — там, среди таких же увлеченных ребят, он чувствовал себя в своей тарелке.

«Из всех предметов самый близкий для меня — английский язык. Возвращаясь с олимпиады, я придумал структуру своего курса по английскому и теперь не исключаю возможности вернуться в олимпиадное движение уже в качестве тренера. Что бы я мог порекомендовать тем, кто только начал путь в олимпиадном движении? Первое — начинать учиться как можно раньше и никогда не заканчивать учиться. Второе — рационально распределять свое время. И, наконец, не стесняться просить помощи: у тренеров, учителей, одноклассников», — отметил Илья.

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Образовательные программы для каждого школьника

Не менее важное направление работы «Взлета» — интенсивные профильные образовательные программы для подмосковных школьников по трем направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт». Эти программы проводятся в офлайн- и онлайн-форматах.

Только за прошлый год в них приняли участие более 5 тысяч школьников Подмосковья. Программы бесплатные, но желающим необходимо пройти конкурсный отбор.

Зачем нужны эти программы? Во-первых, участники программ могут «прокачать» свои навыки вместе с лучшими педагогами и подготовиться к олимпиадам. Школьник оказывается в среде единомышленников со схожими увлечениями. Во-вторых, это интересно. Кроме того, можно подобрать программу по душе — от биологии и химии до футбола и итальянского языка.

Среди программ, которые уже полюбили школьники Московской области, — проектные инженерные смены, программы по литературному и визуальному творчеству, социальному проектированию, профильные программы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по всем предметам, а также занятия акварельной живописью, шахматами и футболом.

Привести ребят к успеху помогают наставники-тренеры центра. В течение всего года они на связи с ребятами. У них есть общие группы, чаты, сообщества, где они поддерживают контакт с детьми, выкладывают и обсуждают новые задания.

Иван Бережной, тренер по направлению «Спорт», рассказывает, что во время профильных программ ребята могут без отрыва от нормального режима дня (питание, сон, тренировки) продолжать свое обучение и совершенствоваться в выбранном виде спорта.

А Сергей Андрияка, ректор Академии акварели и изящных искусств, где проходит обучение по направлению «Искусство», отмечает, что ребята по-новому раскрываются именно во время проведения профильных программ.

«Столько красоты и чуда вокруг, но мы, к сожалению, его не видим, пока не возьмем в руки кисточку или карандаш. Поэтому основная задача педагога — привить любовь к этой красоте, чтобы дети научились видеть мир и умели его изображать. Профильные смены являются прекрасным помощником в этом».

В сентябре начинается новый учебный год, и центр «Взлет» ставит перед собой смелые задачи: находить и поддерживать больше талантливых детей в Московской области, увеличивать количество образовательных программ, привлекать новых технологических партнеров. Уже сейчас в центре открыта регистрация на образовательные программы нового олимпиадного сезона. Подать заявку на участие можно на официальном сайте olympmo.ru.