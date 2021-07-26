РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. За минувшую неделю по указанию Госадмтехнадзора Московской области на более чем 69 объектах в Балашихе проверен ход сезонной уборки, в порядок привели 48 из них, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам работы устранено 11 нарушений в содержании детских игровых площадок. Приведены в порядок 2 фасада нежилых зданий и сооружений, ликвидированы 2 самовольно размещенные информационные вывески и рекламный мусор.

В категории «Уборка газона» устранено 6 нарушений , еще 1 нарушение - за несвоевременный окос травы.