РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 июл. До конца 2022 года в Домодедове планируют газифицировать 5 тыс. домохозяйств, сообщил глава округа Александр Двойных.

Оперативное совещание провели в администрации Домодедова в понедельник.

«5 тыс. домохозяйств подлежат газификации до конца следующего года. Это 18,5 тыс. жителей. Это, фактически, 10% жителей нашего округа», - сказал Двойных.

Он отметил, что первоначально в программу социальной газификации должны были попасть 2,6 тыс. домовладений и 11 тыс. жителей.