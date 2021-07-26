РИАМО - 26 июл. В период коронавирусных ограничений в Москве с 28 июня по 19 июля на 10% снизились расходы горожан на услуги общественного питания, при этом спрос на доставку еды вырос на 20-30%, а на самовывоз - в 5 раз, пишет в понедельник газета «Известия».

Исследование предоставило Tinkoff Data. Значительнее всего сократились расходы россиян на концерты и театры – 33%, на кино – 20%, на спорттовары – 11%. При этом по всей стране увеличились траты на общепит – 3% и на транспорт – 4%. В Москве они, наоборот, уменьшились на 10% и 4% соответственно.

По данным опроса «Тинькофф», больше половины от 6 тыс. проголосовавших перешли на доставку еды и летние веранды, еще треть опрошенных получили QR-коды и пользовались ими, а 20% решили просто отказаться от общественного питания.

В «Сбермаркете» отметили, что после отмены ограничений количество готовой еды в заказах снизилось на 28%. Также в период ограничений отмечается рост спроса на праздничные принадлежности и игрушки. Люди стали чаще организовывать домашние праздники.

По данным экспертов, за первое полугодие 2021 года закрылось уже свыше 500 тыс. предприятий. Больше всего страдают субъекты малого и среднего бизнеса.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- Врач рассказал, как жара влияет на заболеваемость коронавирусом. Жаркая погода является стрессом для организма.

- Юрист объяснил, почему непривитых сотрудников могут отстранить от работы. В период массового заражения опасными инфекциями главные санитарные врачи имеют право объявить обязательную иммунизацию населения.

- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.

- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.

- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.

- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.

Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил.

- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.

- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.

- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.