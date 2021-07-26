РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 июл. Племзавод «Барыбино» в Домодедове увеличил свои земли на 3,5 тыс. га в текущем году, сообщил глава округа Александр Двойных.

Оперативное совещание провели в администрации Домодедова в понедельник.

«В этом году племзавод «Барыбино» взял еще 3,5 тыс. га у племзавода «Ямской» в свое ведение (в аренду – ред.)», – сказал Двойных.

Он отметил, что 23 июля округ посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. В ходе встречи обсудили планы развития компании «Мираторг».

«Также министр посетил племзавод «Барыбино», где договорились о поддержке восстановления старых ферм», – добавил глава округа.