РИАМО - 26 июл. На участке Юго-Восточной хорды от Грайвороновской до Шоссейной улицы появится развязка с Волгоградским проспектом из пяти эстакад, которые сейчас находятся на стадии строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время продолжаются работы на всем протяжении участка Юго-Восточной хорды от Грайвороновской до Шоссейной улицы. В рамках реконструкции развязки в месте пересечения ЮВХ с Волгоградским проспектом в активном строительстве находятся пять эстакад», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, из-за плотной городской застройки, которая простирается на протяжении 1,5 км, маршрут хорды пройдет по эстакаде основного хода.

Строители уже успели возвести 37 опор из 44 запланированных, а также смонтировали 516 тонн металлоконструкций пролетных строений.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов, на левоповоротном съезде с Волгоградского проспекта на основной ход ЮВХ по направлению к Каширскому шоссе возведено 10 опор эстакады из 15. А еще удалось смонтировать 655 тонн металлоконструкций пролетных строений.

«На эстакаде левоповоротного съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области протяженностью 552 метра готово 7 опор из 16 и смонтировано 535 тонн металлоконструкций, включая 10 сборных железобетонных балок пролетных строений», – подчеркнул гендиректор.

Он уточнил, что еще две эстакады – это съезд с Волгоградского проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта, где выполнено свайное основание 3 из 4 опор, а также съезд с основного хода ЮВХ (при движении в направлении Рязанского проспекта) на Волгоградский проспект в сторону МКАД. На нем уже возведена первая опора из 10 и готовы свайные основания еще 5 опор.

Кравцов подчеркнул, что строители начали сооружать новую дождевую канализацию и переустройство коллектора дождевой канализации.

Успели выполнить и около 30% работ по переустройству кабельных линий 0,4-10 кВ. Еще строители приступили к переустройству высоковольтных кабельных линий 110 кВ. Кроме того, достроили монолитную подземную часть одного из двух стопорно-переходных колодцев.

Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада – ключевой мегапроект развития дорожно-транспортной сети столицы. Хорды свяжут разрозненные части города по периферии и будут иметь выходы на МКАД, что поможет разгрузить как центр города, так и отдаленные от него районы. Хордовая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» принимает активное участие в реализации данного проекта.