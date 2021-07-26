РИАМО - 26 июл. С начала текущего года вдоль «вылетных» магистралей Подмосковья устранили 954 различных нарушения чистоты, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

Очистили и привели в порядок 137 павильонов остановок, 321 различный объект на территориях, прилегающий к объектам в полосах отвода дорог, 45 объектов электросетевого хозяйства, 35 ограждений, 11 объектов рекламы, 12 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 26 фасадов зданий. При этом демонтировали 112 рекламных щитов, а на 32 объектах скосили траву.

Больше всего нарушений с начала года устранено на Волоколамском шоссе (347), Пятницком (73), Новорязанском (65), Щелковском (95), Старом Симферопольском (42), Дмитровском (97), Егорьевском (44), Горьковском (90), Носовихинском (60) шоссе.

За последнюю неделю на объектах вдоль трасс устранили 25 нарушений содержания.