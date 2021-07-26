РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Освещение на Волоколамском шоссе возле станции МЦД-2 Пенягино в подмосковном Красногорске планируют подключить до 9 августа, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пользователь ekaterinakoro в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации округа пожаловалась, что несколько месяцев нет освещения на Волоколамском шоссе в районе станции МЦД-2 Пенягино. Это доставляет неудобства и автомобилистам, и пешеходам.

«Освещение планируется подключить до 9 августа 2021 года», - отметили в министерстве.