РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Жители подмосковного Красногорска могут пройти повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции через полгода после первой прививки, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
В Красногорской городской больнице №2 началась повторная вакцинация. Тем, у кого прошло 6 месяцев после вакцинирования, рекомендуется пройти вакцинацию повторно.
Он отметил, что повторная вакцинация проводится так же, как и первичная, любыми вакцинами, которые зарегистрированы на территории РФ.
В дальнейшем вакцинация и повторная вакцинация, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, может разделиться на рутинную и экстренную. В силу неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ сейчас осуществляется экстренная вакцинация.
Показания к применению вакцин – лица после 18 лет, у которых снизился титр антител. Со временем в иммунной системе снижаются титры антител к заболеванию, это значит, что необходимо провести повторную вакцинацию.
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25 ИЮЛЯ
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