РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 28 июля во время традиционной встречи с жителями в режиме онлайн ответит на вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«28 июля проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса в Московском регионе, она пройдет в режиме онлайн. Обсудим вопросы системы образования, а также ряд других наиболее актуальных тем», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что свои вопросы можно отправлять на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

«Трансляцию можно будет посмотреть в моем аккаунте в Instagram и на странице в социальной сети «ВКонтакте» 28 июля в 18:00», - добавил Ружицкий.