РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Пристройку на 300 мест к школе №15 подмосковного Красногорска планируют построить до конца лета 2022 года, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

В своем Telegram-канале Спасский отметил, что стартовали конкурсные процедуры по строительству пристройки на 300 мест к школе №15. В трехэтажном корпусе разместится начальная школа, а в двухэтажном – спортивный зал, библиотечно-информационный блок, игровые помещения для группы продленного дня, пищеблок и актовый зал со сценой, во дворе появится спортивное ядро.

Предусмотрено и благоустройство – разобьют цветники и газон, оборудуют игровые зоны.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 – август 2022 года.

«Объект будем строить в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием за счет средств областного и местного бюджетов», – заключил Спасский.