РИАМО - 26 июл. Новая станция «Щукинская» МЦД-2 открылась месяц назад и за это время успела принять 153 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Почти столько же людей проживает в двух соседних со станцией районах. Только в день открытия на станции побывало 4,5 тыс. пассажиров. В будни их число составляет свыше 5,8 тыс. К 2030 году это число может увеличиться до 13 тыс. человек в день.

«Щукинскую» построили в районе, который активно растет и развивается. Кроме местных жителей, общественным транспортом здесь пользуются и те, кто приезжает из отдаленных районов Москвы и областных городов. Большой поток транзитных пассажиров здесь пересаживаются между метро, МЦД-2 и более 20 маршрутами автобусов и трамваев», - сообщил заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что строительство этой станции в составе действующего ТПУ – это успешный опыт сложной модернизации существующего узла.

Этот опыт в Москве планируют использовать и дальше для развития транспортной сети в районах со сложившейся инфраструктурой и растущим пассажиропотоком.