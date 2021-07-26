РИАМО - 26 июл. В Госдуму РФ внесли законопроект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Идея принадлежит главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. В пояснительной записке отмечается, что предлагается внесение изменения в закон «О страховых пенсиях».

Также законопроект предлагает признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам.

Нилов подчеркивает, что резкое сокращение числа работающих пенсионеров произошло сразу же после отмены индексации — с 15,3 млн до 9,6 млн человек, причем большая часть стала трудиться нелегально.

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