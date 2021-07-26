РИАМО - 26 июл. По подозрению в разбойном нападении на магазин в подмосковном Подольске задержан 20-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в ночное время злоумышленник в капюшоне и медицинской маске зашел в продуктовый магазин следом за работницей торговой точки. Спрятавшись в подсобном помещении, мужчина по установленным внутри камерам начал наблюдать за женщиной и, дождавшись удобного момента, совершил на нее нападение», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Далее, угрожая продавцу ножом, он похитил из кассы деньги. Злоумышленника удалось определить по записям камер видеонаблюдения. Его задержали по месту жительства, а при обыске обнаружили и изъяли часть похищенных денег.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый взят под стражу.