РИАМО - 26 июл. Для беременных женщин в Москве, которые болеют коронавирусом, открыли два стационара кратковременного пребывания и Акушерский дистанционный консультативный центр для онлайн-наблюдения, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с Covid-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин», - сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, проводимые обследования позволят выявить возможные осложнения на ранней стадии. Сотрудники телемедицинского центра будут отслеживать состояние пациенток дистанционно. В лечении будут применяться современные препараты на основе моноклональных антител и антиковидного иммуноглобулина.

Новые стационары для зараженных беременных открылись в больницах с обширным опытом лечения коронавируса – № 15 им. О.М. Филатова и №52. Там можно пройти инструментальные и лабораторные исследования, в числе которых кардиотокография, допплерография вен нижних конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением рентгензащиты или УЗИ легких.

Затем врачи решают, нуждается ли беременная в госпитализации или будет достаточно консультаций по телефону. В первом случае женщину доставляют на санитарном транспорте в больницу.

Акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ) будет заниматься консультацией пациенток, отслеживанием динамики состояния их здоровья, а также обеспечением госпитализации при необходимости.

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