РИАМО - 26 июл. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением на севере столицы, пострадавший был обнаружен в сквере, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Происшествие случилось в районе Восточное Дегунино, люди сообщили о ножевом ранении по адресу: ул. 800-летия Москвы, д. 11.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции в сквере обнаружили мужчину 1994 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота. Его доставили в больницу.

Установлено, что неизвестный в ссоре нанес пострадавшему ножом один удар в область живота, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело.