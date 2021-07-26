РИАМО - 26 июл. За первые шесть месяцев текущего года в Москве произошло 19 ДТП с участием электросамокатов, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Также за это время было зафиксировано 16 наездов на детей, передвигающихся на обычных самокатах, один случай использования электросамоката мощностью до 0,25 кВт, а также 2 ДТП с использованием электросамокатов с мощностью электродвигателя свыше 0,25 кВт

В ведомстве призывают родителей перед тем, как купить ребенку самокат, поговорить об основных правилах безопасного поведения.

«Объясните детям, что неожиданное появление перед движущимся автомобилем может привести к трагическим последствиям», - отметили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспеции призывают родителей не допускать передвижения детей на электросамокатах различной мощности.

Одним из обязательных условий безопасного передвижения на шеринговых электросамокатах крупных городских сервисов проката, с максимальной мощностью до 0,25 кВт, является возможность их использования лицами старше 18 лет. Эти правила введены для соблюдения безопасности детей.