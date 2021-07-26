РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Пробка протяженностью порядка 5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение на Новорижском шоссе затруднено от поворота на поселок Новый до съезда на МКАД. Также затор образовался на дороге, ведущей вдоль гипермаркетов «Глобус» и «Леруа Мерлен». Придется постоять и на выезде от станции МЦД-2 Павшино на Ильинское шоссе.

На Волоколамском шоссе возникают небольшие локальные пробки в обои направлениях.