РИАМО - 26 июл. В районе Марьино благоустроят 2 пешеходные зоны, она располагаются в 11 и 12 микрорайонах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 11-м микрорайоне берем в работу несколько прилегающих друг к другу дворовых территорий на улицах Марьинский Парк, Белореченская и Новомарьинская», - написал Собянин в своем личном блоге.

Еще одна пешеходная зона расположена в 12-м микрорайоне. Она пролегает между улицами Белореченская и Верхние Поля. Ее не благоустраивали с момента застройки района.

«Нынешним летом исправим ситуацию, проведя большие работы на территории общей площадью 2,4 га – от устройства тротуаров, газонов, живой изгороди до установки светильников, качелей, игровых и спортивных комплексов», - добавил Собянин.

В этом же районе, на пересечении улиц Перерва и Люблинская, собираются обновить сквер, который находится рядом с памятником Солдату Отечества.