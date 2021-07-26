РИАМО - 26 июл. Благоустройство территорий продолжается в столичных районах. В этом году приведут в порядок еще три сквера в столичном районе Люблино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В порядок планируют привести сквер имени М.П.Судакова на улице Краснодонской. Он был благоустроен в 2014 году, но сейчас его нужно обновить.

«Центральным элементом проекта станет строительство новой сцены с амфитеатром для уличных концертов и других досуговых мероприятий. Кроме того, будет создана новая спортивная площадка с уличными тренажерами и теннисными столами», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Также в порядок в этом районе приведут сквер имени А.П.Чехова. Он появился на пересечении улиц Армавирская, Краснодарская и Таганрогская восемь лет назад.

Здесь специалисты отремонтируют дорожки, газоны, детские и спортивные площадки. А еще обустроят места тихого отдыха с беседками для чтения. На аллее молодоженов – одной из достопримечательностей сквера – разместится фотозона с декоративным мостком и качелями.

Кроме того, в этом году приведут в порядок сквер, прилегающий к культурному центру имени И.М.Астахова на Люблинской улице.

«Эта территория используется как транзитная пешеходная зона, место отдыха и прогулок. Здесь же проводятся памятные и праздничные мероприятия. После благоустройства сквер станет более популярным. Отремонтируем цветники, газоны, живую изгородь», - добавил Собянин.

По его словам, рабочим еще предстоит заменить старые светильники и скамейки. Вместо асфальта положат плитку, а воздушные провода закопают.