РИАМО - 26 июл. В текущем году на юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино, планируют привести в порядок сквер имени А.С. Хлобыстова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приведем в порядок дорожки и детские площадки. Свои «центры притяжения» появятся у любителей настольного тенниса и воркаута. Сквер станет более зеленым – за счет новых деревьев, кустарников и цветников», - написал Собянин в своем личном блоге.

Вдоль тропинок поставят лавочки и опоры освещения. В том числе они появятся возле памятника летчику-фронтовику, Герою Советского Союза Алексею Степановичу Хлобыстову.

Еще один сквер благоустроят в 4-м Люберецком проезде. Там создадут несколько уютных мест для тихого отдыха. Таким образом, зона плотной жилой застройки получит зеленый парк в шаговой доступности.