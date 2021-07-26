РИАМО - 26 июл. Археологи обнаружили около 30 артефактов XII — начала XIX столетия на территории памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Исследователям удалось обнаружить предметы быта москвичей XVI — начала XIX века. В числе найденных предметов оказались бронзовая ручка с орнаментом и свинцово-оловянная товарная пломба.

«Кроме того, были обнаружены фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки. Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII–XIII векам. Специалисты изучат все находки, а затем передадут их в музейный фонд города», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Еще среди находок специалисты обнаружили строительные материалы XVI–XVII веков: кованые железные гвозди, осколки слюдяных окон. Кроме того, фасадные, печные полихромные изразцы и фрагменты поливной черепицы.

Также археологи нашли два участка булыжных мостовых. Предположительно, они относятся к началу XIX века. Участки отличаются друг от друга характером кладки. Они находились на разных уровнях культурных слоев, следовательно, мостовые были построены в разные годы.​