РИАМО - 26 июл. За первое полугодие 2021 года на портале поставщиков столицы заключили сделок на закупку товаров, работ и услуг на 36,5 млрд руб., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С января по июнь 2021 года на портале поставщиков было заключено 265,7 тыс. сделок малого объема на сумму 36,5 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на маркетплейсе заключили 222,1 тыс. сделок на сумму 24,2 млрд руб. В первом полугодии 2019 года показатель был более чем в 3 раза ниже — 11,2 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря развитию сервиса, которым с каждым годом пользуется все большее число поставщиков и заказчиков», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время на портале зарегистрированы 230,1 тыс. поставщиков и 49,7 тыс. заказчиков. В первой половине 2021 года прирост составил 23,8 тыс. поставщиков и 2,2 тыс. заказчиков.

«Такое соотношение по количеству зарегистрированных поставщиков и заказчиков позволило получить экономию в ходе торгов в размере 3,4 млрд руб. Всего на портале поставщиков представлены заказчики из 37 регионов страны. В среднем за право заключения одной сделки в этом году боролись 7 поставщиков», — сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самое большое количество закупок пришлось на товары, относящиеся к сферам образования, медицины, образования и других. Кроме того, в перечень вошли предметы из сферы «Информационно-технологические средства связи, электроника, программное обеспечение».

«Команда разработки портала поставщиков использует актуальные технологии и учитывает мировые тренды, чтобы ресурс становился еще более интересным и полезным для предпринимателей. Например, в этом году на портале появилась возможность создать собственный сайт-визитку, чтобы продвигать бизнес на сторонних площадках: это no-code-решение, которое не требует от пользователя никаких специальных знаний», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Он отметил, что портал поставщиков становится более удобным, каждый пользователь может выбрать подходящие настройки. Для этого можно применить фильтры и настройки, геолокацию.