РИАМО - 26 июл. Рестораторы столицы попросили мэра Москвы Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, пишет в понедельник газета «Известия».

Требование есть в указе столичного градоначальника, которое было опубликовано ранее. Письмо с просьбой об отмене указанного требования содержится письме председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова.

Автор письма обращает внимание столичных властей на то, что ношение перчаток может нанести вред здоровью сотрудников, поскольку под перчатками кожа сильно преет, а их длительное ношение приводит к дерматиту и аллергии.

Также в письме сказано, что отмена обязательства снизит административное давление на бизнес в условиях кризиса. Сейчас штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей. Еще эксперты считают, что антисептики лучше защищают от вируса, чем перчатки.

Ранее в столице отменили обязательное предъявление QR-кодов для входа в заведения общепита. В мегаполисе теперь разрешено проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. При этом обязательно должны соблюдаться эпидемиологические требования.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

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- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.

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Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил.

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