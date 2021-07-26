РИАМО - 26 июл. Столица ведет активное сотрудничество со всеми российскими регионами для развития внутреннего туризма. Город подписал партнерские соглашения со всеми субъектами страны, сообщила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что некоторые совместные проекты уже реализуются. Речь идет о проектах с Петербургом, Тульской и Нижегородской областями. Так, совместный проект с северной столицей - «Два города — миллион впечатлений» - является одним из крупнейших межрегиональных проектов.

«Для путешественников сформирован единый событийный календарь двух столиц, туроператоры подготовили специальные туры и экскурсии, гостиницы — скидки и программы лояльности», — сказала Сергунина в интервью ТАСС.

Также работа над развитием внутреннего туризма идет с Тульской областью. Регионы разрабатывают и внедряют новые предложения для всех туристов.

Ведется совместная работа с Нижним Новгородом. В этом году городу исполняется 800 лет. Туда недавно отправился передвижной туристический информационный центр MoscowInfoCafe. Центр будет встречать местных жителей, а также тех, кто приехал туда отдохнуть. Этот проект создан для развития потенциала в сферах искусства и туризма. Его планируют также реализовать со Свердловской областью.

Сергунина напомнила, что из-за пандемии коронавируса пока не приходится говорить о международном туризме. Это направление, по ее словам, пока стоит на паузе. Но внутренний туризм продолжает развиваться.

«Из 13,6 млн путешественников, побывавших в столице в прошлом году, 12,8 млн — гости из регионов России. В первые 3 месяца этого года Москву посетили более 3,6 млн россиян. Восстановление внутреннего турпотока в первом квартале составило примерно 90% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года», — подчеркнула заммэра.