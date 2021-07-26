РИАМО - 26 июл. За первую половину текущего года у приложения «Моя Москва» появилось более 450 тыс. новых пользователей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По данным департамента информационных технологий, смартфонами активно пользуются более 90% москвичей.

«Многим из них удобнее решать повседневные задачи именно через мобильные приложения, а не через веб-версии сервисов, поэтому Москва системно совершенствует городские приложения, чтобы жителям было еще удобнее пользоваться цифровыми возможностями столицы, а взаимодействие с городом становилось для них простым и «бесшовным», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что в приложении для пользователей доступны многие повседневные услуги и сервисы города. Например, можно записаться на прием к врачу, проверить оценки ребенка, оплатить коммунальные счета и автомобильные штрафы.

С начала 2021 года приложением пользовались более 5 млн. раз. Чаще всего москвичи узнают информацию об успеваемости ребенка, а также пополняют карту «Москвенок». С ее помощью ученик может приобрести еду в школьной столовой или буфете.

За первое полугодие эти услуги использовали 3,5 млн. раз. Кроме того, жители столицы около 600 тыс. раз записались на прием к врачу и 2,5 тыс. раз записали своих питомцев к ветеринару.​