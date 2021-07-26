РИАМО - 26 июл. В текущем году на территории столицы запланировано открытие 14 гостиниц, всего в туриндустрии города работает свыше 500 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«На 2021 год намечено открытие 14 отелей, что говорит об оптимизме инвесторов и интересе бизнеса к проектам в Москве. Еще 10 лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только 2 гостиницы, а в 2015 году — уже 9», - сказала Сергунина в интервью ТАСС.

Она пояснила, что данная динамика позитивно сказывается не только на турпривлекательности города. Так, рост турпотока, числа гостиниц и их заполняемости стимулирует увеличение количества рабочих мест в отрасли. Число таких рабочих мест выросло в мегаполисе на 35% за последние 7 лет.

«Сегодня в этом сегменте трудится более 500 тыс. человек, каждое 14-е рабочее место в Москве связано с индустрией туризма», - добавила заммэра.

Гид Michelin

На привлекательность российской столицы для туристов повлияет и выпуск первого ресторанного гида Michelin по заведениям Москвы. Его планируют выпустить осенью этого года.

«Основатели сетевых и несетевых заведений, повара ждали этого момента. Считаю, что они заслужили такого внимания и высоких оценок, причем не только со стороны специалистов Michelin, но и поклонников качественной кухни во всем мире», — подчеркнула Сергунина.

Составление гида Michelin по ресторанам мегаполиса окажет влияние на конкуренцию в данной сфере. Также он может стать мощным дополнительным стимулом для развития отрасли.

Роуд-шоу

Столица развивает новый формат сотрудничества между странами мира в сфере туризма — цифровые роуд-шоу. Общение специалистов из Москвы и из-за рубежа помогает подготовить инфраструктуру и адаптировать всю отрасль гостеприимства столицы под современные ожидания туристов.

В 2021 году среди приоритетных направлений для проведения роуд-шоу — Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.

С июля 2020 года город провел пять цифровых роуд-шоу. В них приняли участие туркомпании Германии, Италии, Сингапура и других стран.

«Постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и государственных структур идет на пользу всем сторонам. Оно позволяет объединить компетенции, своевременно обмениваться взглядами и опытом для решения совместных задач», — отметила Сергунина.

Она добавила, что данная работа городского правительства помогает укрепить конкурентоспособность и повысить привлекательность Москвы для туристов.