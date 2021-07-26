РИАМО - 26 июл. Ученики столичных школ стали обладателями пяти медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Золотую медаль получила ученица Центра педагогического мастерства Эльвира Агеева. Серебро завоевали Александра Лимонова из школы № 1568 им. Пабло Неруды, ученик лицея «Вторая школа» Артем Борисов и учащаяся школы № 179 Ольга Зиновьева. Бронзовую медаль получил Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства.

Олимпиада проходила в онлайн-формате с 19 по 24 июля. Мероприятие прошло в два тура. На первом этапе участники выполнили пять задач, а во втором — коллективный проект.

В состязаниях участвовали команды более чем из 30 стран мира. Сборную России определили по итогам Московской традиционной олимпиады по лингвистике и дополнительного отбора.

Международная олимпиада по лингвистике проводится с 2003 года. В этом году организатором выступила Латвия.​