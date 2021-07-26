РИАМО - 26 июл. Столица предоставит 19 квартир некоммерческим организациям, занимающимся социализацией и реабилитацией молодых людей из психоневрологических интернатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город старается помогать людям с инвалидностью не только с медицинской точки зрения, но и в плане реабилитации и социализации. И в это активно вовлечены в том числе некоммерческие организации. Мы начинаем для них отбор, среди участников которого надеемся увидеть организации с авторскими методиками. Победителям отбора мы передадим 19 квартир. Уже есть примеры, когда НКО стали организаторами сопровождаемого проживания, а город безвозмездно передал им помещения и квартиры»,— сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что молодые люди, имеющие инвалидность по этой программе, смогут стать независимыми. Столичные власти намерены увеличить такое сотрудничество и помочь людям выйти из социального учреждения самостоятельными активными горожанами. В этом проекте примут участие около 60 человек.

Участвовать в проекте могут НКО, зарегистрированные более 3 лет и не имеющие задолженностей. Документы можно подать с 1 по 15 августа. Список помещений опубликован на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.