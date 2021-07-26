РИАМО - 26 июл. Столичные бизнесмены получили льготное кредитование на сумму около 133 млрд рублей с мая 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице действует программа льготного кредитования. Она была продлена до 31 декабря текущего года. Теперь кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях.

«За все время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Льготные кредиты могут получить предприятия относящиеся к сферам производства, туризма, образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие.

Субсидированная ставка составляет 8% годовых. Соответственно для предприятий малого и среднего бизнеса она составит порядка 3-7% годовых. Максимальный размер кредита — 100 млн рублей, срок льготной кредитной ставки - 24 месяца.

Деньги можно использовать исключительно на финансирование текущей деятельности. Кредит выдают 14 банков — партнеров программы.

Список отраслей и иные подробности можно увидеть на сайте (https://cashback.moscow.business/credit-org/). Там же можно оставить заявку на получение кредита.​