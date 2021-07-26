РИАМО – 26 июл. Причинами повышенной температуры тела в вечерние часы могут стать употребление алкоголя, прием горячей пищи, прием лекарств, физические нагрузки. Кроме того, причиной могут быть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИАМО врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Анастасия Дергоусова.

В вечерние часы у человека может повышаться температура тела. Повышение до 37 градусов можно считать нормой, но при росте температуры до 37,5 градусов стоит обратить на это внимание.

«Причины повышения температуры могут быть физиологическими, когда нет причин для беспокойства, и патологическими. К физиологическим, в частности, относятся: употребление алкоголя, прием горячей пищи, прием лекарств, физические нагрузки или предменструальный синдром», - сказала Дергоусова.

Она отметила, что патологические причины повышения температуры по вечерам чаще всего связаны с простудными заболеваниями. Однако такой симптом может говорить и о более серьезных проблемах со здоровьем, среди которых: гормональный сбой, заболевания эндокринной системы и онкологические заболевания.

«Вечернее повышение температуры не всегда говорит о поражении органов. Нередко происходит сбой в механизме терморегуляции, что может быть связано с психогенным неврозом на фоне стрессов или нейрогенным термоневрозом, развивающимся при нарушении работы нервной системы», - добавила эксперт.

Врач-терапевт подчеркнула, что при любом патологическом повышении температуры тела нужно обратиться к врачу для выявления причины и своевременного лечения. ​