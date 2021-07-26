РИАМО - 26 июл. Бренд Даниловского рынка решили расширить и объект станет основным гастрономическим арендатором Estate Mall Эмина Агаларова, который находится на Новорижском шоссе, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Объект расположится в отдельном здании площадью порядка 3 тыс. кв. м. Сумма сделки не раскрывается.

Estate Mall располагается в 19 км от МКАД на Новорижском шоссе. Объект состоит из 12 зданий. Их общая площадь - 27,3 тыс. кв. м.

На новом месте рынок будет также продавать продукты, а по периметру откроют кафе и рестораны. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько оценивает средний диапазон ставок в локации в 15–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год без НДС и эксплуатационных платежей.

Даниловский рынок построен в 1986 году. Его площадь - 3,5 тыс. кв. м. Рынок реконструировали в 2016 году, что послужило стартом массовой реконцепции московских сельскохозяйственных рынков в фуд-холлы.