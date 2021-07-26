РИАМО - 26 июл. В Истре, на территории леса около деревни Шейно, был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте находки выставлена охрана силами МВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 26 июля.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли 21 июля в лесу у деревни Бороденки Рузского городского округа.