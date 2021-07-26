РИАМО - 26 июл. Вечером в понедельник на дорогах Москвы могут возникнуть 7-балльные пробки из 10 возможных, пока дорожная ситуация оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент нет проблем с движением на Волоколамском, Ленинградском и Рублевское шоссе.

Затруднено движение на Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Проблемы с движением могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они ведутся на 31,53, 82 км МКАД, Варшавском, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Большом каменном мосту.